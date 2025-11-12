Backend softverski inženjer naknada in Israel u Intuit kreće se od ₪478K year za Software Engineer 2 do ₪435K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Israel ukupno iznosi ₪476K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Intuit. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer 1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪478K
₪376K
₪63.3K
₪38.8K
Senior Software Engineer
₪435K
₪280K
₪100K
₪54.2K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Intuit, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)