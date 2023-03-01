Direktorij Tvrtki
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Plaće

Raspon plaća Intesa Sanpaolo je od $15,558 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Financijski analitičar na donjem kraju do $93,254 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju.

$160K

Softverski inženjer
Median $47.7K

Backend softverski inženjer

Financijski analitičar
$15.6K
Ljudski resursi
$81.1K

Voditelj projekta
$85.7K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$80.1K
Arhitekt rješenja
$93.3K
Tehnički pisac
$39.8K
