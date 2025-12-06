Imenik tvrtki
InterWell Health
InterWell Health Znanstvenik Podataka Plaće

Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in United States u InterWell Health kreće se od $154K do $223K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u InterWell Health. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$174K - $203K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$154K$174K$203K$223K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u InterWell Health?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u InterWell Health in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $223,125. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u InterWell Health za ulogu Znanstvenik Podataka in United States je $153,750.

Ostali resursi

