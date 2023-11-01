Imenik tvrtki
International SOS
International SOS Plaće

Plaće u International SOS kreću se od $70,614 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $150,000 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika International SOS. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

$160K

Prodaja
Median $150K
Znanstvenik Podataka
$70.6K
IT Tehnolog
$94.1K

Menadžer Programa
$74.6K
Menadžer Projekta
$127K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u International SOS je Prodaja s godišnjom ukupnom naknadom od $150,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u International SOS je $94,063.

