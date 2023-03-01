Direktorij Tvrtki
Interac
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Interac Plaće

Raspon plaća Interac je od $54,953 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Informatolog (IT) na donjem kraju do $100,269 za Analitičar kibernetičke sigurnosti na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Interac. Zadnje ažurirano: 8/10/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $87.1K
Voditelj proizvoda
Median $60K
Znanstvenik podataka
$65.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informatolog (IT)
$55K
Voditelj programa
$81.1K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$100K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

El rol més ben pagat informat a Interac és Analitičar kibernetičke sigurnosti at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $100,269. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Interac és de $73,280.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Interac

Povezane tvrtke

  • Databricks
  • Square
  • Stripe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi