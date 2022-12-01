Imenik tvrtki
Intentsify
Intentsify Plaće

Medijan plaće u Intentsify je $197,010 za Softverski Inženjer . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Intentsify. Zadnje ažuriranje: 11/25/2025

Softverski Inženjer
$197K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Intentsify je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $197,010. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Intentsify je $197,010.

