Direktorij Tvrtki
IntelyCare
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

IntelyCare Plaće

Raspon plaća IntelyCare je od $100,500 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $197,010 za Voditelj znanosti o podacima na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke IntelyCare. Zadnje ažurirano: 8/10/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $148K
Voditelj znanosti o podacima
$197K
Znanstvenik podataka
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Voditelj dizajna proizvoda
$182K
Voditelj proizvoda
$116K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki IntelyCare je Voditelj znanosti o podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $197,010. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki IntelyCare je $148,000.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku IntelyCare

Povezane tvrtke

  • Pinterest
  • Roblox
  • Databricks
  • Airbnb
  • SoFi
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi