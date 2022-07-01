Imenik tvrtki
Intellum
Intellum Plaće

Plaće u Intellum kreću se od $99,615 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $182,408 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Intellum. Zadnje ažuriranje: 11/25/2025

Menadžer Proizvoda
$182K
Softverski Inženjer
$99.6K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Intellum je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $182,408. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Intellum je $141,011.

Ostali resursi

