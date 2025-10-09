Imenik tvrtki
Intelliswift Software
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Intelliswift Software Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in India u Intelliswift Software ukupno iznosi ₹495K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Intelliswift Software. Zadnje ažuriranje: 10/9/2025

Medijan paketa
company icon
Intelliswift Software
Software Engineer
Pune, MH, India
Ukupno godišnje
₹495K
Razina
Associate Software Engineer
Osnovna plaća
₹485K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹10.2K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Intelliswift Software?

₹14M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Intelliswift Software in India sits at a yearly total compensation of ₹3,701,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intelliswift Software for the Softverski Inženjer role in India is ₹485,290.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Intelliswift Software

Povezane tvrtke

  • Pinterest
  • Stripe
  • Dropbox
  • Databricks
  • SoFi
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi