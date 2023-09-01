intelliHR Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u intelliHR kreću se od $84,948 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $162,505 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika intelliHR. Zadnje ažuriranje: 11/25/2025

Softverski Inženjer
$84.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$163K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u intelliHR je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $162,505. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u intelliHR je $123,726.

