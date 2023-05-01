IntelliBoard Plaće

Plaće u IntelliBoard kreću se od $39,800 ukupne godišnje naknade za Prodajni Inženjer na donjoj strani do $45,900 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika IntelliBoard . Zadnje ažuriranje: 11/24/2025