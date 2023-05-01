Imenik tvrtki
IntelliBoard
IntelliBoard Plaće

Plaće u IntelliBoard kreću se od $39,800 ukupne godišnje naknade za Prodajni Inženjer na donjoj strani do $45,900 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika IntelliBoard. Zadnje ažuriranje: 11/24/2025

Prodajni Inženjer
$39.8K
Arhitekt Rješenja
$45.9K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u IntelliBoard je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $45,900. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u IntelliBoard je $42,850.

Ostali resursi

