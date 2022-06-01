Direktorij Tvrtki
Integrate Plaće

Raspon plaća Integrate je od $3,906 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj proizvoda na donjem kraju do $80,400 za Voditelj projekta na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Integrate. Zadnje ažurirano: 8/10/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $13.9K
Voditelj proizvoda
$3.9K
Voditelj projekta
$80.4K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Integrate je Voditelj projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $80,400. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Integrate je $13,900.

