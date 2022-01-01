Direktorij Tvrtki
Integral Ad Science
Integral Ad Science Plaće

Raspon plaća Integral Ad Science je od $105,525 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $320,390 za Informatolog (IT) na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Integral Ad Science. Zadnje ažurirano: 8/10/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $175K

Full-stack softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $165K
Informatolog (IT)
$320K

Prodaja
$106K
Voditelj softverskog inženjerstva
$269K
Arhitekt rješenja
$159K
Tehnički voditelj programa
$131K
UX istraživač
$109K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Integral Ad Science je Informatolog (IT) at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $320,390. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Integral Ad Science je $162,100.

