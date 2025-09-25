Imenik tvrtki
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Menadžer Znanosti o Podacima Plaće

Medijan Menadžer Znanosti o Podacima paketa naknade in Canada u Intact Financial Corporation ukupno iznosi CA$178K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Intact Financial Corporation. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Medijan paketa
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$178K
Razina
-
Osnovna plaća
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$22.7K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
16 Godine
Koji su karijerni nivoi u Intact Financial Corporation?

CA$225K

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Znanosti o Podacima u Intact Financial Corporation in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$202,131. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Intact Financial Corporation za ulogu Menadžer Znanosti o Podacima in Canada je CA$175,088.

Ostali resursi