Medijan Poslovni Analitičar paketa naknade in Canada u Intact Financial Corporation ukupno iznosi CA$82.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Intact Financial Corporation. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Medijan paketa
company icon
Intact Financial Corporation
Business Analyst
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$82.7K
Razina
L2
Osnovna plaća
CA$76K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$6.8K
Godine u tvrtki
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Intact Financial Corporation?

CA$225K

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u Intact Financial Corporation in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$133,718. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Intact Financial Corporation za ulogu Poslovni Analitičar in Canada je CA$82,454.

