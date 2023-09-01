Imenik tvrtki
Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Plaće

Plaće u Insurance Corporation of British Columbia kreću se od $20,732 ukupne godišnje naknade za Financijski Analitičar na donjoj strani do $100,500 za Poslovni Analitičar na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Insurance Corporation of British Columbia. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Softverski Inženjer
Median $58.4K
Poslovne Operacije
$43.9K
Poslovni Analitičar
$101K

Copywriter
$56K
Znanstvenik Podataka
$80.8K
Financijski Analitičar
$20.7K
Menadžer Proizvoda
$101K
Rizični Kapitalist
$23.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Insurance Corporation of British Columbia je Poslovni Analitičar at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $100,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Insurance Corporation of British Columbia je $57,189.

