Prosječna Ukupne Nagrade ukupna naknada in Canada u Instacart kreće se od CA$231K do CA$329K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Instacart. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Prosječna Ukupna Naknada

CA$262K - CA$298K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
CA$231KCA$262KCA$298KCA$329K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

CA$226K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Instacart, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip Dionica
RSU

U Instacart, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 50% stječe se u 1st-GOD (50.00% godišnje)

  • 50% stječe se u 2nd-GOD (12.50% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ukupne Nagrade u Instacart in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$328,842. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Instacart za ulogu Ukupne Nagrade in Canada je CA$231,304.

