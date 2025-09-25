Imenik tvrtki
Instacart Dizajner Proizvoda Plaće

Dizajner Proizvoda naknada in United States u Instacart kreće se od $209K year za L4 do $395K year za L7. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $243K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Instacart. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Product Designer 2
$209K
$139K
$70.2K
$0
L5
Senior Product Designer 1
$253K
$181K
$71.8K
$0
L6
Senior Product Designer 2
$279K
$195K
$84.7K
$0
Prikaži 3 više nivoa
Poredi nivoe

Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Instacart, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip Dionica
RSU

U Instacart, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 50% stječe se u 1st-GOD (50.00% godišnje)

  • 50% stječe se u 2nd-GOD (12.50% tromjesečno)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

UX Dizajner

ČPP

