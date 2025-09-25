Znanstvenik Podataka naknada in United States u Instacart kreće se od $248K year za L4 do $411K year za L6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $320K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Instacart. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$248K
$167K
$80.7K
$0
L5
$328K
$189K
$127K
$11.8K
L6
$411K
$222K
$182K
$6K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Instacart, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
50%
GOD 1
50%
GOD 2
U Instacart, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja:
50% stječe se u 1st-GOD (50.00% godišnje)
50% stječe se u 2nd-GOD (12.50% tromjesečno)