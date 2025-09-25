Instacart Poslovni Analitičar Plaće

Poslovni Analitičar naknada in United States u Instacart kreće se od $173K year za L4 do $287K year za L6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $208K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Instacart. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L3 Business Analyst 1 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Business Analyst 2 $173K $129K $38.2K $6.3K L5 Senior Business Analyst 1 $217K $147K $62.2K $8K L6 Senior Business Analyst 2 $287K $175K $109K $2.7K Prikaži 3 više nivoa

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Instacart, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno ) 50 % GOD 1 50 % GOD 2 Tip Dionica RSU U Instacart, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja: 50 % stječe se u 1st - GOD ( 50.00 % godišnje )

50 % stječe se u 2nd - GOD ( 12.50 % tromjesečno )

