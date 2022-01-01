Inovalon Plaće

Plaće u Inovalon kreću se od $43,675 ukupne godišnje naknade za Arhitekt Rješenja na donjoj strani do $276,375 za Menadžment Konzultant na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Inovalon . Zadnje ažuriranje: 9/15/2025