Inovalon
Inovalon Plaće

Plaće u Inovalon kreću se od $43,675 ukupne godišnje naknade za Arhitekt Rješenja na donjoj strani do $276,375 za Menadžment Konzultant na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Inovalon. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $100K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $132K
Analitičar Podataka
Median $100K

Poslovni Analitičar
Median $96K
Poslovni Razvoj
$110K
Korisnička Podrška
$55.3K
Ljudski Resursi
$190K
Menadžment Konzultant
$276K
Menadžer Projekta
$146K
Prodaja
$49.8K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$246K
Arhitekt Rješenja
$43.7K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Inovalon je Menadžment Konzultant at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $276,375. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Inovalon je $105,223.

