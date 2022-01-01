Imenik tvrtki
Innovaccer
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Innovaccer Plaće

Plaće u Innovaccer kreću se od $9,325 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $260,100 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Innovaccer. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $17.5K
Menadžer Proizvoda
Median $55.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $67.7K
Analitičar Podataka
Median $9.3K
Dizajner Proizvoda
Median $21.6K
Menadžer Znanosti o Podacima
$70.8K
IT Tehnolog
$77.7K
Menadžment Konzultant
$16.5K
Marketing Operacije
$11.8K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$260K
Prodaja
$11.8K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Innovaccer je Menadžer Dizajna Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $260,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Innovaccer je $21,561.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Innovaccer

Povezane tvrtke

  • LeverX
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi