Innotech Plaće

Plaće u Innotech kreću se od $11,973 ukupne godišnje naknade za IT Tehnolog na donjoj strani do $122,400 za Kemijski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Innotech. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $51K

Frontend Softverski Inženjer

Backend Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

DevOps Inženjer

Analitičar Podataka
Median $39.8K
Poslovni Analitičar
Median $46K

Arhitekt Rješenja
Median $68K

Arhitekt Podataka

Menadžer Tehničkih Programa
Median $78.9K
Administrativni Asistent
$22.7K
Kemijski Inženjer
$122K
Znanstvenik Podataka
Median $31.3K
IT Tehnolog
$12K
Investicijski Bankar
$41.8K
Pravni
$63.2K
Dizajner Proizvoda
$38.8K
Menadžer Proizvoda
$60.2K
Menadžer Projekta
$91.4K
Regrutač
$58.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$66K
Rizični Kapitalist
$41.9K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Innotech je Kemijski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $122,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Innotech je $50,958.

