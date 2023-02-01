Direktorij Tvrtki
InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Plaće

Raspon plaća InnoPeak Technology je od $93,132 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj proizvoda na donjem kraju do $265,000 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke InnoPeak Technology. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $265K
Znanstvenik podataka
$237K
Hardverski inženjer
$165K

Pravni
$221K
Dizajner proizvoda
$109K
Voditelj proizvoda
$93.1K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki InnoPeak Technology je Softverski inženjer s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $265,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki InnoPeak Technology je $192,960.

