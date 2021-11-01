Imenik tvrtki
INNOLUX
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

INNOLUX Plaće

Plaće u INNOLUX kreću se od $23,852 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $39,308 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika INNOLUX. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $25.9K
Strojarki Inženjer
$36.1K
Dizajner Proizvoda
$23.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menadžer Projekta
$39.3K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u INNOLUX je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $39,308. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u INNOLUX je $30,980.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za INNOLUX

Povezane tvrtke

  • Pinterest
  • Google
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Tesla
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi