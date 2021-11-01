INNOLUX Plaće

Plaće u INNOLUX kreću se od $23,852 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $39,308 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika INNOLUX . Zadnje ažuriranje: 9/14/2025