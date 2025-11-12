Full-Stack softverski inženjer naknada in India u InMobi ukupno iznosi ₹7.52M year za SDE IV. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹6.81M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u InMobi. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U InMobi, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (1.19% po razdoblju)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)