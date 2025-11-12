Imenik tvrtki
InMobi
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Full-Stack softverski inženjer

InMobi Full-Stack softverski inženjer Plaće

Full-Stack softverski inženjer naknada in India u InMobi ukupno iznosi ₹7.52M year za SDE IV. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹6.81M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u InMobi. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
SDE I
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U InMobi, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (1.19% po razdoblju)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack softverski inženjer u InMobi in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹10,501,033. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u InMobi za ulogu Full-Stack softverski inženjer in India je ₹6,758,620.

Ostali resursi