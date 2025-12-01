Imenik tvrtki
Inmar
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Znanosti Podataka

  • Sve Menadžer Znanosti Podataka plaće

Inmar Menadžer Znanosti Podataka Plaće

Prosječna Menadžer Znanosti Podataka ukupna naknada in United States u Inmar kreće se od $153K do $222K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Inmar. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$174K - $202K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$153K$174K$202K$222K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Menadžer Znanosti Podataka prijavas u Inmar za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Inmar?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Znanosti Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Znanosti Podataka u Inmar in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $222,482. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Inmar za ulogu Menadžer Znanosti Podataka in United States je $153,307.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Inmar

Povezane tvrtke

  • HCSS
  • Caissa
  • Fast Enterprises
  • CitiusTech
  • J.D. Power
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/inmar/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.