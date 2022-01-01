Direktorij Tvrtki
Inmar
Inmar Plaće

Raspon plaća Inmar je od $79,600 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $224,400 za Marketing na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Inmar. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $109K
Voditelj znanosti o podacima
$188K
Znanstvenik podataka
$110K

Financijski analitičar
$86.7K
Ljudski resursi
$79.6K
Marketing
$224K
Voditelj proizvoda
$147K
Prodaja
$124K
Voditelj softverskog inženjerstva
$159K
Često postavljena pitanja

