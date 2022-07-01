Direktorij Tvrtki
Infront X Plaće

Raspon plaća Infront X je od $43,512 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj projekta na donjem kraju do $181,090 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Infront X. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Voditelj proizvoda
$181K
Voditelj projekta
$43.5K
Softverski inženjer
$92.8K

Tehnički voditelj programa
$161K
Često postavljena pitanja

