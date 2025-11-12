Imenik tvrtki
Infosys
  Plaće
  Arhitekt Rješenja

  Arhitekt podataka

  Chennai Metropolitan Area

Infosys Arhitekt podataka Plaće u Chennai Metropolitan Area

Arhitekt podataka naknada in Chennai Metropolitan Area u Infosys kreće se od ₹733K year za JL3A do ₹732K year za JL4. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Infosys. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹733K
₹733K
₹0
₹0
JL4
Solution Architect
₹732K
₹699K
₹0
₹33.2K
JL5
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Infosys, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt podataka u Infosys in Chennai Metropolitan Area ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,145,648. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Infosys za ulogu Arhitekt podataka in Chennai Metropolitan Area je ₹721,262.

