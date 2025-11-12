Full-Stack softverski inženjer naknada in Pune Metropolitan Region u Infosys kreće se od ₹510K year za JL3B do ₹1.07M year za JL5. Medijan year paketa naknade in Pune Metropolitan Region ukupno iznosi ₹909K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Infosys. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
JL3B
₹494K
₹488K
₹0
₹6.5K
JL3A
₹610K
₹600K
₹0
₹10.4K
JL4
₹663K
₹652K
₹0
₹11.1K
JL5
₹1.07M
₹1.05M
₹11.1K
₹10.6K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Infosys, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)