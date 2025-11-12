Full-Stack softverski inženjer naknada in Greater Dallas Area u Infosys kreće se od $101K year za JL4 do $103K year za JL5. Medijan year paketa naknade in Greater Dallas Area ukupno iznosi $100K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Infosys. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
JL3B
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
$101K
$100K
$0
$1.3K
JL5
$103K
$103K
$0
$0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Infosys, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)