Infosys
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • DevOps inženjer

  • Pune Metropolitan Region

Infosys DevOps inženjer Plaće u Pune Metropolitan Region

DevOps inženjer naknada in Pune Metropolitan Region u Infosys ukupno iznosi ₹1.1M year za JL5. Medijan year paketa naknade in Pune Metropolitan Region ukupno iznosi ₹597K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Infosys. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Technology Lead
₹1.1M
₹1.1M
₹0
₹0
Prikaži 2 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Infosys, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za DevOps inženjer u Infosys in Pune Metropolitan Region ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,605,776. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Infosys za ulogu DevOps inženjer in Pune Metropolitan Region je ₹597,254.

