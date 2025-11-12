Backend softverski inženjer naknada in Greater Hyderabad Area u Infosys kreće se od ₹585K year za JL3B do ₹1.12M year za JL5. Medijan year paketa naknade in Greater Hyderabad Area ukupno iznosi ₹1.05M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Infosys. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
JL3B
₹585K
₹585K
₹0
₹0
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹826K
₹808K
₹6.9K
₹10.5K
JL5
₹1.12M
₹1.05M
₹0
₹62.1K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Infosys, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)