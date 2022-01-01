Direktorij Tvrtki
Infostretch
Infostretch Plaće

Raspon plaća Infostretch je od $118,000 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $169,150 za Voditelj dizajna proizvoda na gornjem kraju.

$160K

Softverski inženjer
Median $118K
Informatolog (IT)
$136K
Voditelj dizajna proizvoda
$169K

Često postavljena pitanja

Ostali resursi