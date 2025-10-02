Imenik tvrtki
Infor Softverski Inženjer Plaće u United States

Softverski Inženjer naknada in United States u Infor kreće se od $78.9K year za Associate Software Engineer do $123K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $84K.

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Infor?

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Softverski Inženjer in Infor in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $123,476. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Infor per il ruolo Softverski Inženjer in United States è $84,000.

Ostali resursi