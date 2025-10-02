Softverski Inženjer naknada in United States u Infor kreće se od $78.9K year za Associate Software Engineer do $123K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $84K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Infor. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
