Softverski Inženjer naknada in Greater Hyderabad Area u Infor kreće se od ₹667K year za Associate Software Engineer do ₹1.69M year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Hyderabad Area ukupno iznosi ₹1.21M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Infor. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***