  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Atlanta Area

Infor Softverski Inženjer Plaće u Atlanta Area

Softverski Inženjer naknada in Atlanta Area u Infor kreće se od $99.8K year za Software Engineer do $131K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Atlanta Area ukupno iznosi $90K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Infor. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Koji su karijerni nivoi u Infor?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Infor in Atlanta Area ima godišnju ukupnu naknadu od $131,333. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Infor za ulogu Softverski Inženjer in Atlanta Area je $90,000.

