Infobip
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Croatia

Infobip Softverski Inženjer Plaće u Croatia

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Croatia u Infobip ukupno iznosi €44.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Infobip. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Infobip
Software Engineer
Zagreb, GZ, Croatia
Ukupno godišnje
€44.3K
Razina
Middle
Osnovna plaća
€42.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.9K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Infobip?

€142K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Uključeni nazivi

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Infobip in Croatia ima godišnju ukupnu naknadu od €57,887. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Infobip za ulogu Softverski Inženjer in Croatia je €42,355.

