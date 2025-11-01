Imenik tvrtki
Info-Tech Research Group
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Projekta

  • Sve Menadžer Projekta plaće

Info-Tech Research Group Menadžer Projekta Plaće

Medijan Menadžer Projekta paketa naknade in Canada u Info-Tech Research Group ukupno iznosi CA$141K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Info-Tech Research Group. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Medijan paketa
company icon
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$141K
Razina
-
Osnovna plaća
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.1K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Info-Tech Research Group?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Projekta ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Info-Tech Research Group in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$193,906. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Info-Tech Research Group za ulogu Menadžer Projekta in Canada je CA$141,415.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Info-Tech Research Group

Povezane tvrtke

  • Google
  • Dropbox
  • SoFi
  • Apple
  • Coinbase
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi