Info-Tech Research Group Plaće

Raspon plaća Info-Tech Research Group je od $31,990 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $119,710 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Info-Tech Research Group. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Voditelj projekta
Median $102K
Konzultant za upravljanje
$61.7K
Prodaja
$120K

Softverski inženjer
$32K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Info-Tech Research Group je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $119,710. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Info-Tech Research Group je $81,643.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Info-Tech Research Group

