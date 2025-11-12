Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) naknada in Greater Delhi Area u Info Edge ukupno iznosi ₹1.35M year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Delhi Area ukupno iznosi ₹1.4M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Info Edge. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
