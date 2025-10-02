Softverski Inženjer naknada in Greater Delhi Area u Info Edge kreće se od ₹1.8M year za Senior Software Engineer do ₹4.88M year za Tech Lead/Team Lead. Medijan year paketa naknade in Greater Delhi Area ukupno iznosi ₹2.01M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Info Edge. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
