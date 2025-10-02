Imenik tvrtki
Info Edge Softverski Inženjer Plaće u Greater Delhi Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Delhi Area u Info Edge kreće se od ₹1.8M year za Senior Software Engineer do ₹4.88M year za Tech Lead/Team Lead. Medijan year paketa naknade in Greater Delhi Area ukupno iznosi ₹2.01M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Info Edge. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Info Edge?

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Info Edge in Greater Delhi Area ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,877,530. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Info Edge za ulogu Softverski Inženjer in Greater Delhi Area je ₹2,065,751.

