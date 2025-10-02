Imenik tvrtki
Info Edge Menadžer Proizvoda Plaće u Greater Delhi Area

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Greater Delhi Area u Info Edge ukupno iznosi ₹3.96M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Info Edge. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Info Edge
Product Manager
Noida, UP, India
Ukupno godišnje
₹3.96M
Razina
B4
Osnovna plaća
₹3.96M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Info Edge?

₹13.94M

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Info Edge in Greater Delhi Area ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,874,730. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Info Edge za ulogu Menadžer Proizvoda in Greater Delhi Area je ₹3,962,102.

