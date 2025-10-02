Imenik tvrtki
Infinitive Softverski Inženjer Plaće u Northern Virginia Washington DC

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Northern Virginia Washington DC u Infinitive ukupno iznosi $124K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Infinitive. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Infinitive
Software Engineer
Ashburn, VA
Ukupno godišnje
$124K
Razina
hidden
Osnovna plaća
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Infinitive?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Infinitive in Northern Virginia Washington DC ima godišnju ukupnu naknadu od $150,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Infinitive za ulogu Softverski Inženjer in Northern Virginia Washington DC je $89,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Infinitive

