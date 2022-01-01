Imenik tvrtki
Infinidat
Infinidat Plaće

Plaće u Infinidat kreću se od $35,638 ukupne godišnje naknade za Operacije Korisničke Podrške in Israel na donjoj strani do $111,440 za Marketing in United States na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Infinidat. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $84.3K

Backend Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
$93.5K
Operacije Korisničke Podrške
$35.6K

Marketing
$111K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Infinidat je Marketing at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $111,440. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Infinidat je $88,927.

