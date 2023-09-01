Direktorij Tvrtki
Inetum Plaće

Raspon plaća Inetum je od $19,857 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar podataka na donjem kraju do $162,089 za Poslovne operacije na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Inetum. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $33K

Full-stack softverski inženjer

Poslovne operacije
$162K
Poslovni analitičar
$48.8K

Analitičar podataka
$19.9K
Informatolog (IT)
$37K
Konzultant za upravljanje
$25.2K
Voditelj proizvoda
$30.5K
Voditelj projekta
$38.3K
Arhitekt rješenja
$42.1K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Inetum je Poslovne operacije at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $162,089. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Inetum je $36,991.

