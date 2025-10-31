Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

inDriver Dizajner Proizvoda Plaće

Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in Kazakhstan u inDriver ukupno iznosi KZT 23.19M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u inDriver. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Medijan paketa
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Ukupno godišnje
KZT 23.19M
Razina
Middle
Osnovna plaća
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u inDriver?
Block logo
+KZT 30.29M
Robinhood logo
+KZT 46.48M
Stripe logo
+KZT 10.44M
Datadog logo
+KZT 18.28M
Verily logo
+KZT 11.49M
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u inDriver in Kazakhstan ima godišnju ukupnu naknadu od KZT 33,351,911. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u inDriver za ulogu Dizajner Proizvoda in Kazakhstan je KZT 23,186,435.

