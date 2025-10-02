Imenik tvrtki
Indra
Indra Softverski Inženjer Plaće u Madrid Metropolitan Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Madrid Metropolitan Area u Indra ukupno iznosi €32.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Indra. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Indra
Systems Engineer
Madrid, MD, Spain
Ukupno godišnje
€32.5K
Razina
Engineer
Osnovna plaća
€32.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Indra?

€142K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Softverski Inženjer na Indra in Madrid Metropolitan Area situa-se numa remuneração total anual de €37,978. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Indra para a função de Softverski Inženjer in Madrid Metropolitan Area é €32,519.

