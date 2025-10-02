Imenik tvrtki
Indra
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Hardverski Inženjer

  • Sve Hardverski Inženjer plaće

  • Madrid Metropolitan Area

Indra Hardverski Inženjer Plaće u Madrid Metropolitan Area

Medijan Hardverski Inženjer paketa naknade in Madrid Metropolitan Area u Indra ukupno iznosi €35K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Indra. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Ukupno godišnje
€35K
Razina
L2
Osnovna plaća
€35K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Indra?

€142K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Hardverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Radio Frequency Engineer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hardverski Inženjer u Indra in Madrid Metropolitan Area ima godišnju ukupnu naknadu od €46,644. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Indra za ulogu Hardverski Inženjer in Madrid Metropolitan Area je €29,810.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Indra

Povezane tvrtke

  • Databricks
  • Snap
  • Apple
  • Intuit
  • SoFi
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi